Danas oblačno i svežije

U Srbiji će danas biti oblačno, ali sa sunčanim intervalima i temperaturom do 13 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru ponegde po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne i istočne Srbije magla. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Najniža temperatura biće od nula do pet, a najviša od osam do 13, u Timočkoj Krajini do 16 stepeni. U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i svežije. Najniža temperatura biće od nula do tri, a najviša dnevna oko devet stepeni.