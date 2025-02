Vremenska prognoza za subotu 1. februar: Malo do umereno oblačno, temperatura 3-4 stepena niža nego juče

Vremenska prognoza za subotu 1. februar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 1. februar 2025. godine širom Srbije biće malo do umereno oblačno. Temperatura će biti 3-4 stepena niža nego danas. Najviša do 13 stepeni, jedino u Timočkoj Krajini koji stepen više. U Beogradu suvo, smena sunca i oblaka i do 9 stepeni. Ujutro ponegde po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne i istočne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Najniža