Blagi pad temperature sa sunčanim intervalima

Ujutru ponegde magla. Tokom dana malo do umereno oblačno. Temperatura će biti 3 do 4 stepena niža nego juče. Najviša do 13 stepeni, jedino u Timočkoj Krajini koji stepen više. U Beogradu suvo, smena sunca i oblaka i do 9 stepeni.

Ujutru ponegde po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne i istočne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 8 do 13, u Timočkoj Krajini do 16 stepeni. Upozorenja: MAGLA - Horizontalna vidljivost manja od 200 metara, verovatnoća 70 odsto. Početkom sledeće sedmice osetniji pad temperature propraćen sunčanim intervalima.