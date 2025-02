Novosađanin uhapšen zbog falsifikovanja novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S.

B. (1966) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio osam krivičnih dela falsifikovanje novca. Sumnja se da je on, tokom prošle godine, na području Novog Sada, Žablja, Temerina i Bačke Palanke, stavljao u promet falsifikovane novčanice od 100 i 200 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Posle saslušanja, sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.