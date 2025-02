Profesor Bakić: Ko je Vučić da univerzitetske profesore poziva na razgovor? Nije nadležan

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić je, povodom poziva na razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića profesorima i predstavnicima univerziteta, osporio nadležnost šefu države.

"Ko je on da zove univerzitetske profesore na razgovor? On je nenadležan", rekao je FoNetu Bakić i predsednika Srbije pozvao "da se preda što pre". Vučić je prethodno ocenio da je "razgovor lekovit i da se samo njime može doći do rešenja", dodajući kako je bitno da razgovori sa profesorima i predstavnicima univerziteta krenu što pre i da niko ne izbegava svoju odgovornost. "Predaj se, a istražni organi neka rade svoj posao. To mu treba reći, a on neka radi kako god