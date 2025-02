Od danas ukinuto plaćanje računa za struju na svim šalterima EPS-a

BEOGRAD - Od danas ni na jednom šalteru Elektroprivrede Srbije (EPS) više neće moći da se plate računi za struju, pa će građani struju plaćati na šalterima Pošte Srbije, banaka i drugim šalterima za plaćanje.

EPS je 1. novembra ugasio 106 blagajni za naplatu struje, a do danas građani su račune za struju mogli da plate samo u pet gradova i to u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. Izvršni direktor snabdevanja u EPS-u Aleksandar Bjeličić izjavio je da će građani i dalje moći da na šalterima EPS-a dobiju informacije o računu, ugovorima, da potpišu ugovore, podnesu prigovore, reklamacije, kao i da dobiju informacije o dugu. On je za RTS rekao da je broj