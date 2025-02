Čeka nas mraz i magla, temperature -9: Za vikendi jaka košava, RHMZ objavio prognozu za prvu polovinu februara

RHMZ za prvu polovinu februara najavljuje suvo vreme sa hladnim jutrima i dnevnim temperaturama u granicama proseka.

Ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje. U ovim oblastima magla i niska oblačnost zadržaće se i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -9 °S na jugu Banata do 2 °S u Negotinskoj Krajini, a najviša od 4 do 9 °S, najavljuje RHMZ.U prvoj dekadi februara uglavnom suvo sa hladnim jutrima i