EKSKLUZIVNO Kako se Vesić branio pred tužiocem: Pad nadstrešnice bi se dogodio i sa upotrebnom dozvolom

Bivši ministar građevinarstva Goran Vesić saslušan je pred novosadskim višim javnim tužiocem Slobodanom Josimovićem 22. novembra prošle godine.

Tom prilikom rekao je da je do pada nadstrešnice, po njegovom mišljenju, došlo zbog propusta struke i neadekvatnog održavanja. I da sve što se dogodilo nema veze sa upotrebnom dozvolom. U iskazu u koji je Forbes Srbija imao uvid, rekao je da se ne smatra odgovornim zbog toga niti je mogao da utiče na to, kao i da „stanica nije puštena u rad jer je on došao na otvaranje“. On je negirao da je vestibil (glavni hol) stanice pušten u rad na osnovu njegovog naloga. Niti