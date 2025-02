Goran Vesić u iskazu krivicu za pad nadstrešnice svalio na saradnike, „Infrastrukturu Železnice“ i „Srbija voz“

Sudeći po iskazu Gorana Vesića, koji je dao u okviru istrage za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 15 ljudi i koji je objavio Forbes, bivši ministar građevinarstva je krivicu svalio na svoje saradnike, kao i na "Infrastrukturu Železnica Srbije" i "Srbija voz".

U iskazu u koji je Forbes Srbija imao uvid, rekao je da se ne smatra odgovornim zbog toga niti je mogao da utiče na to, kao i da „stanica nije puštena u rad jer je on došao na otvaranje“. Kako navode, Vesić je u iskazu rekao da je do pada nadstrešnice, po njegovom mišljenju, došlo zbog propusta struke i neadekvatnog održavanja. I da sve što se dogodilo nema veze sa upotrebnom dozvolom, koju u trenutku otvaranja nije imala Železnička stanice. Goran Vesić je negirao