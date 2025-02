Goran Vesić se branio pred tužiocem: Pad nadstrešnice bi se dogodio i sa upotrebnom dozvolom

Nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu bi svakako pala i da je bilo upotrebne dozvole, jer tehnički prijem nije utvrdio bilo kakav nedostatak, navodi se u iskazu bivšeg ministra građevinarstva Gorana Vesića, koji smatra da se nesreća dogodila zbog propusta struke i neadekvatnog održavanja, prenosi danas Forbs Srbija.

Vesić je 22. novembra prošle godine saslušan pred novosadskim višim javnim tužiocem Slobodanom Josimovićem, navodi se u iskazu u koji je Forbs Srbija imao uvid, dodajući da se ne smatra odgovornim zbog toga niti je mogao da utiče na to, kao i da „stanica nije puštena u rad, jer je on došao na otvaranje“. On je negirao da je vestibil (glavni hol) stanice pušten u rad na osnovu njegovog naloga, ističući da nijednim aktom ili činom nije učestvovao u donošenju odluke