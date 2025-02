Rubio pokušao da pojasni šta je Tramp hteo da kaže u vezi sa raseljavanjem Palestinaca iz Gaze

Američki državni sekretar Marko Rubio pokušao je danas da razjasni šta je predsednik SAD Donald Tramp hteo da kaže radikalnom tvrdnjom da bi njegova zemlja trebalo da "preuzme" i "poseduje" Pojas Gaze, i ukazao je da je samo ponudio da Amerika "postane odgovorna za rekonstrukciju te oblasti" i da stanovnici Gaze budu privremeno raseljeni za to vreme.

"Jedina stvar koju je predsednik Tramp uradio, vrlo velikodušno kako ja to vidim, jeste da SAD ponude spremnost da uskoče, raščiste krš, raščiste to mesto od svih ruševina na terenu, raščiste ga od sve neeksplodirane municije", rekao je Rubio na konferenciji za štampu u Gvatemala sitiju koju je održao zajedno sa predsednikom Gvatemale Bernardom Arevalom, a prenosi Si-En-En (CNN). Rubio je dodao: "U međuvremenu, ljudi koji tamo žive, ljudi koji to mesto zovu domom,