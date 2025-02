"Očekujem da na prvoj sednici Skupštine bude usvojen zakon": Predsednik o programu stanova za mlade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je posetu Severnobanatskom okrugu razgovorom sa građanima Ade u Domu kulture u Molu gde je rekao da očekuje da se očekuje da na prvoj sednici Skupštine Srbije bude uzvojen zakon za stanove za mlade. "To je za nas veliki izazov.

Ja verujem da ćemo na prvoj sednici Skupštine da usvojimo taj zakon. U roku od 12-13 dana, 15 dana najkasnije da usvojimo taj zakon i da idemo sa prvih 5.500-6.000 takvih stambenih jedinica, ali ja znam da će to ići i na 60.000. Gde god sam išao, svi ljudi su me samo za to pitali. Svi mladi ljudi od 20. do 35. godine će da reše svoje stambeno pitanje na taj način, svi", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje jedne mlade žene da pojasni na koji način će država