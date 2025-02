Tokom dana sunčano, ujutru slab mraz, temperatura od -9 do 9 stepeni

NOVI SAD - Ujutru se očekuje slab i umeren mraz, u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini mestimično magla i niska oblačnost, saopštilo je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U toku dana biće pretežno sunčano, na severu Srbije povremeno uz umerenu oblačnost, dok će se u Negotinskoj Krajini magla i niska oblačnost zadržati veći deo dana. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni. Najniža temperatura biće od -9 do -1 stepeni, a najviša od 4 do 9 stepeni. U Novom Sadu ujutru slab do umeren mraz. U toku dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.