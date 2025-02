Vučić povodom incidenta: Nije se desilo ništa posebno, ne treba praviti buku oko toga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom incidenta koji se dogodio danas dok je službenim vozilom putovao ka Mokrinu kada je na tom vozilu pukla guma, i izjavio da se nije desilo ništa posebno i da ne treba praviti veliku buku oko toga.

Vučić je istakao da je nakon posete Melencima na putu ka Mokrinu došlo do pucanja gume na vozilu. – Posle posete Melencima išao sam za Mokrin pre samog velikog mitinga u Kikindi i na tom putu u svom automobilu bio. Daću vam nekoliko objašnjenja. Dakle, da li je pukla, eksplodirala guma sa svim platnima ili kako ja mislim ili Bog zna šta drugo, to je na nadležnim organima da utvrde i to će da utvrde. Stigao sam u Mokrin i prešao u drugi automobil – rekao Vučić za