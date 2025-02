Mask podržao Grenela: Ugasite Glas Amerike i RSE, to su radikalni levičari koji pričaju sami sa sobom

Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel izjavio je danas da američki poreski obveznici finansiraju Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa i da više nema potrebe za takvim medijima. "To su mediji u vlasništvu države.

Ovi mediji su puni ekstremnih levičarskih aktivista. Radio sam sa tim novinarima decenijama. To je relikt prošlosti", napisao je Grenel na platformi Iks (Tviter). 🚨🇺🇸RIC GRENELL: U.S. TAXPAYERS FUND FAR-LEFT STATE MEDIA—IT’S TIME TO SHUT IT DOWN “Radio Free Europe and Voice of America are media outlets paid for by the American taxpayers. It is state-owned media. These outlets are filled with far left activists. I’ve worked with these… pic.twitter.com/chhobu02Ox —