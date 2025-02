Tačno u 9 iz Kragujevca krenuo štafetni maraton za Beograd (VIDEO)

Pet kragujevačkih studenata danas trče štafetni maraton do Beograda kako bi kolege i građane pozvali na skup „Sretnimo se na Sretenje“ u subotu 15. februara u Kragujevcu.

Oni su tačno u 9 sati krenuli od kragujevačkog Fakulteta medicinskih nauka. Ispratio ih je veliki broj građana. Roditelj jednog od učesnika trke rekao je novinarima da je u planu da trče šest polumaratona i da će se smenjivati na osam do deset kilometara. On je rekao da je plan da u Beogradu budu oko 22.00, ali će možda biti na cilju do dva sata kasnije imajući u vidu maršrutu trke. „Ovo je njihova trka za život i za budućnost“, rekao je otac jednog od maratonaca