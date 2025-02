VIDEO: Pet kragujevačkih studenata istrčalo štafetni maraton do Beograda: Uručili poziv za Sretenje

Kragujevački studenti - štafetni maratonci stigli su ispred Hrama Svetog Save u Beogradu na oduševljenje brojnih kolega i građana koji su ih dočekali gromoglasnim aplauzom.

Danas je 100 dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 15 osoba poginulo, a dvoje teško povređeno. Zbog toga su u Beogradu, Novom Sadu i Nišu organizovane blokade saobraćajnica, a štafetni maraton pet studenata koji su krenuli da trče od Kragujevca do Beograda, uspešno je završen. Studenti su stigli do prvog cilja. POGLEDAJTE: Nema sveta ni planete gde ne može stići dete! Studenti iz Kragujevca pretrčali 135 kilometara do Beograda u