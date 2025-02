Planirana isključenja struje u Kragujevcu

Kragujevac - Elektrodistribucija Kragujevac najavila je privremena isključenja struje u više delova grada i okolnih naselja zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Isključenja će se dogoditi u sredu, 14. februara, u sledećim terminima i lokacijama:

Od 09:00 do 14:00 časova: Svetolika Mladenovića, Mainićka, Miladina Preljevića i Slobodana Prinapa. Od 09:00 do 15:00 časova: Sobovica - Jarušički put i Cerovac - Stari mlin. Od 09:00 do 15:00 časova: Prnjavor, Botunje, Donje Komarice i Korman - Igralište. Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da se na vreme pripreme za planirane prekide u snabdevanju električnom energijom i da prilagode svoje aktivnosti u skladu sa najavljenim radovima. Radovi se izvode u