Bez vode pojedina naselja

Havarijska isključenja vode 10. februara 2025. godine.

Stanovo, ul. Dušana Šubakića ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka kućnog priključka. Male Pčelice, ul. Čelopečka ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka kućnog priključka. Pčelice, ul. Solunska ( od 14:00 do 17:00 časova ), popravka ulične linije. Erdeč, ul. Bude Milinkoviča ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka ulične linije. Erdeč, ul. Bude Milinkoviča ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka ulične linije. Bresnica, ugao Mokranjčeve i Kajmakčalanske ( od 14:00