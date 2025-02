Ilić: Studentski zahtevi politički – prebačen im je prevelik teret

"Studentski zahtevi su, šta god oni govorili, politički zahtevi. Ako postavite političke zahteve, a ne radite na tome da se ljudima približi politika, da se vrati poverenje u političke procese, ne radite posao koji ste samo sebi zadali," izjavio je kolumnista „Peščanika“ Dejan Ilić. Rekao je ipak, da je studentima prebačen „preveliki teret“.

„Oni to ne bi trebalo da nose sami. Ali ne bi trebalo ni da smetaju onima koji bi da nose taj teret. Ako su to opozicione stranke, nemojte da govorite da nećete sa njima, da su svi isti. Moramo da premostimo jaz između ljudi i političkih stranaka. Ali za to je potrebna volja obe strane – i opozicije i studenata“, objasnio je Ilić. Juče je obeleženo 100 dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 15 osoba poginulo, a dvoje teško povređeno.