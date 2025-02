Rasulo u NATO alijansi: Makron isprozivao Trampa - "rešavaj Ukrajinu i Kinu, a ne EU!" (video)

„Moramo da rešimo problem sa Ukrajinom. Moramo da rešimo situaciju na Bliskom istoku. Da li je Evropska unija vaša primarna briga? Ne, ne mislim tako. Vaš prvi problem je Kina, tako da se morate fokusirati na to!“, rekao je Emanuel Makron, predsednik Francsuke, za SiEnEn.

Istovremeno, šef francuskog ministarstva spoljnih poslova kaže da će Evropska unija uvesti uzvratne carine Sjedinjenim Državama ako to učini Tramp. „Naravno... To je već uradio Donald Tramp 2018. i mi smo odgovorili. Ponovo ćemo odgovoriti“, rekao je Žan Noel Baro na pitanje medija o odgovoru Evrope. „Ona (Evropska komisija) je spremna da povuče okidač kada za to dođe vreme. Sada je došlo to vreme. Nikome nije u interesu da se započne komercijalni rat sa Evropskom