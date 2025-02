Danas u Srbiji pretežno sunčano, ujutro hladno

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano uz hladno jutro sa slabim do umerenim mrazom, a u Timočkoj Krajini i sa jakim mrazem, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. KR

Samo će na zapadu i jugozapadu zemlje biti umereno do potpuno oblačno, ujutro ponegde u planinama uz provejavanje slabog snega. Duvaće slab vetar, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju uveče i noću i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od minus 10 do minus dva, u Timočkoj Krajini i do minus 13, a najviša od četiri do devet stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje mraz, a tokom dana će biti sunčano vreme.