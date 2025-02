Novak Đoković se hitno oglasio zbog Sinerove suspenzije: Italijani će ga zbog ovog još više zamrzeti

Stigla je reakcija i od strane PTPA na suspenziju Janika Sinera.

Janik Siner suspendovan je na tri meseca zbog doping skandala, a Novak Đoković se oglasio po tom pitanju. Učinio je to putem svog sindikata tenisera PTPA. Stiglo je njihovo zvanično saopštenje posle svega što se dogodilo i imaju nekoliko zamerki na ceo proces i to je jasno. "Nije važno za koga navijate, sada je nekoliko stvari jasno. Taj 'sistem' nije sistem, već klub. Ta diskrecija koja važi od slučaja do slučaja je u stvari samo način da se pokriju dogovori,