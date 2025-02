Vremenska prognoza 16. februar 2025.

Veći deo dana oblačno, ali suvo. Uveče i noću južnije od Save i Dunava padaće sneg. Sa severa stiže hladniji vazduh na Balkan. Jutarnja temperatura od -5 do nule, a najviša dnevna od 2 stepena do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, ali se padavine ne očekuju. Posle jutarnjeg mraza najviša temperatura samo 2 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 16.02.2025. Nedelja: Tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, na jugozapadu i jugu ponegde i sa kratkotrajnim sunčanim intervalima. Uveče i tokom noći oblačno, a u predelima južnije od Save i Dunava mestimično sa snegom. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 2 do 8 stepeni. 17.02.2025. Ponedeljak: Pre podne na severu, a posle podne i u