Skup dijaspore u Vašingtonu: "Duh promena u Srbiji koji treba održati i ovde"

"Ceo svet gleda", "Pumpaj Vašington D.C. i "Vašington je uz vas" neke su od poruka predstavnika dijaspore upućene studentima i građanima u Srbiji, iz centra američkog glavnog grada, posle skupa "Sretnimo se na Sretenje" održanom u subotu u Kragujevcu na Dan državnosti Srbije.

Studentima, koji poslednja tri meseca u Srbiji organizuju skupove, blokade i protestne marševe do gradova širom zemlje, ponovo su dali podršku za zahteve: krivično gonjenje odgovornih za smrt petnaest poginulih u urušavanju nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu, obračun sa korupcijom, kao i promene u sistemu i društvu. “Mladi ljudi koji su tamo ustali i to organizovali na jedan tako kulturan način su me apsluotno impresionirali. Mislim da je to duh koji