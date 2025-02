U Beogradu minus, oblačno i hladno, ali ne još dugo! Meteorolog prognozirao kada će biti kraj zime

Još uvek je u Srbiji hladno, sa niskim temperaturama.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo, na jugozapadu i jugu ponegde i sa kratkotrajnim sunčanim intervalima, uveče i tokom noći oblačno, a u predelima južnije od Save i Dunava mestimično sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab vetar, severni i severoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus pet stepeni do nula, a najviša od dva do osam stepeni. U Beogradu će biti oblačno, suvo i hladno. Duvaće slab,