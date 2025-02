Zima se ne predaje! Narednih dana sneg i mraz Oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje (foto)

Večeras i tokom noći na severozapadu Srbije pretežno vedro, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Na području Beograda oblačno i uglavnom suvo, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sutra hladno sa slabim, na severu Srbije i umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severu Vojvodine sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a ponegde u Banatu, istočnoj i centralnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima, provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, ujutro i pre podne na istoku Srbije i jugu Banata jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -2 °S, a najviša od 0 do 3 °S. Uveče i tokom noći razvedravanje