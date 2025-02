Naredni dani u Novom Sadu sunčani, ali ledeni: Biće i -8 stepeni

Naredni dani u Novom Sadu biće sunčani, ali u minusu.

U utorak promenljivo oblačno, a temperatura će biti od -6 do 1 stepen. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Sreda sunčana. Najniža temperatura biće -7, a najviša 3 stepena. U četvrtak sunčano, a temperatura će biti od -8 do 3 stepena. Petak i subota sunčani. Temperatura u petak od -6 do 4, a u subotu od -4 do 6. U petak krajem dana u košavskom području će duvati vetar u pojačanju. Od nedelje se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva, a tokom dana malo