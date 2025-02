Hladno s jutarnjim mrazem, tokom dana povremeno slab sneg

U Srbiji danas hladno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazem, u toku dana na severozapadu zemlje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno sa slabim snegom. Krajem dana očekuje se prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura do 4 stepena.

Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini i oblasti Homolja, a uveče i na jugu Banata u skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni, a najviša od -1 do 4 stepena. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, hladno i suvo. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko -2, a najviša oko 2 stepena. Prognoza za naredne dane Kada je reč o izgledima vremena za sedam dana, do 24. februara, u utorak