Vremenska prognoza: Provejavanje snega i hladno vreme do kraja nedelje

Srbija se budi uz hladno jutro i slab do umeren mraz, dok će tokom dana vremenske prilike varirati u zavisnosti od regiona. Sever Vojvodine uživaće u sunčanim periodima, dok će u ostatku zemlje biti oblačno. Povremeno provejavanje slabog snega očekuje se u Banatu, centralnim i istočnim krajevima, kao i u planinskim predelima.

Najniže temperature kretaće se od -8 do -2 stepena Celzijusa, dok dnevni maksimum neće prelaziti 3 stepena. Tokom večeri i noći očekuje se razvedravanje u većem delu Vojvodine, zapadne i centralne Srbije. Izgledi vremena do 25. februara U nastavku nedelje očekuje se stabilno i suvo vreme, ali uz izražen jutarnji mraz, posebno od srede do subote. Tokom dana će preovladavati pretežno sunčano vreme, dok će u sredu u brdsko-planinskim predelima još biti oblačno, uz