FOTO: Profesori Elektrotehničkog fakulteta stali ispred studenata u blokadi

Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu saopštili su da su na današnjoj 15-minutnoj blokadi njihovi profesori stajali ispred njih i štitili ih.

"Na današnjoj 15-minutnoj blokadi, desio se istorijski momenat – naši profesori, koji su do sad stajali uz nas, napravili su korak unapred i kao redari, stajali ispred nas i štitili nas u toku blokade koja je ključ i sama srž naših protesta – 15 minutne tišine", napisali su studenti na Instagramu. "Hvala vam profesori, od srca", naveli su studenti.