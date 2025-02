Nova 32 kilometra brze saobraćajnice do Golupca u upotrebi od nedelje u podne

Deo nove brze saobraćajnice, od auto-puta do Požarevca i od Velikog Gradišta do Golupca, u dužini od 32 kilometara, otvaren je u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sutra u 12 pušta se u saobraćaj. Kineski izvođač radova je najavio da će cela brza saobraćajnica do Golupca, sa još oko 36 kilometara, biti završena do kraja ove godine. U Braničevskom okrugu svečano je otvoren 21 kilometar na prvoj deonici brze saobraćajnice, od mosta preko reke Jezava (na drugom kilometru od naplatne stanice Požarevac) do kraja obilaznice oko Požarevca, kao i 10,85 kilometara na trećoj deonici – od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta