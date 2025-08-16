Uhapšen muškarac zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

Nova pre 19 minuta  |  Autor: RTS
Uhapšen muškarac zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo
U saradnji policije i Bezbednosno-informativne agencije uhapšen je S.M, zbog sumnje da je putem društvenih mreža pozivao na protest šireći lažne navode da je jedan demonstrant u Valjevu preminuo, saznaje RTS. S.M. iz Mionice na teret se stavlja širenje lažnih vesti i izazivanja panike među građanima, piše RTS. Po isteku 48 sati zadržavanja, on će biti sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici.
