Uhapšen muškarac zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

U saradnji policije i Bezbednosno-informativne agencije uhapšen je S.M, zbog sumnje da je putem društvenih mreža pozivao na protest šireći lažne navode da je jedan demonstrant u Valjevu preminuo, saznaje RTS. S.M. iz Mionice na teret se stavlja širenje lažnih vesti i izazivanja panike među građanima, piše RTS. Po isteku 48 sati zadržavanja, on će biti sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici.