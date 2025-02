Pred Novosađanima nestabilna, ali toplija sedmica

Nedelja pred nama promenljiva, ali toplija.

U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, uz temperaturu od -2 do 7 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u toku dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Utorak malo vedriji, a temperatura će biti od -1 do 12 stepeni. Sreda ponovo nešto tmurnija, ali i toplija. Temperatura će se kretati od 1 do 15 stepeni. Četvrtak oblačan i moguća je kiša, uz temperaturu od 3 do 12 stepeni. Petak promenljivo oblačan, a temperatura će biti od 4 do