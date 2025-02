Hladno sa snegom na planinama

Nedeljno jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša od 2 do 5 stepeni. Uveče i tokom noći na zapadu i jugozapadu prolazno naoblačenje ponegde sa slabom kišom, u brdsko planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Upozorenje: U nižim predelima Tmin < -15°C ili u planinskim predelima Tmin < -10°C, verovatnoća 80%.

Ponedeljak: Ujutro slab do umeren mraz. U toku dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u brdsko planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Vetar slab, a u košavskom području i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -6 do -1, a najviša od 4 do 7 stepeni. Upozorenje: U nižim predelima Tmin < -5°C ili u planinskim predelima Tmin < -10°C, verovatnoća 90%. Utorak: Ujutro slab na jugu i istoku i umeren mraz. Tokom dana malo do umereno oblačno sa