Okupljeni pred Skupštinom Novog Sada jajima zasuli policiju, usledilo guranje (VIDEO)

Sednica Skupštine Novog Sada, koja je trebalo da se održi pre dva meseca, a na kojoj se odlučuje o novom gradonačelniku, zakazana je za danas od 10 časova. 10.02 – Ispred Skupštine je trenutno haos.

Odbornici opozicije pokušavaju da uđu u zgradu. Pokazuju legitimacije žandarmeriji, ali ih ona ne pušta unutra. 10.00 – Vučinić o atmosferi u kojoj se bira gradonačelnik “To što se dešava napolju, mi za to nismo krivi, to je opoziciono delovanje. U sali skupštine se bira gradonačelnik i budite ubeđeni da će taj postupak biti sproveden od početka do kraja. Ne možemo nikog da izaberemo na ulici”, zaključila je ona. 09.55 – Vučinić o dešavanjima ispred Skupštine Još