Vremenska prognoza za 24. februar: Oblačno, ali toplije nego prethodnih dana, od srede 17 stepeni

Vremenska prognoza za ponedeljak 24. februar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 24. februar 2025. godine vreme će biti oblačno, ali za tri do četiri stepena toplije nego juče. Na zapadu i jugu ponegde slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima susnežica i sneg. U tim predelima ujutru će lokalno biti i poledice, jer se očekuje mraz. Tokom dana temperatura od pet do devet stepeni, u jutranjim časovima od -6 do jedan stepen. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo. Duvaće slab