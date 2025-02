Ekonomista Radosavljević: "Odlaganje sankcija NIS-u spasilo bi nas od potencijalne energetske krize"

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović potvrdio je da će večeras biti održani završni razgovori advokatskih kancelarija koje zastupaju Naftnu industriju Srbije i američke kancelarije OFAK, sa kojom bi konačni razgovori o uvođenju sankcija NIS-u trebalo da budu sutra. "Pravni tim pokušava da odgodi početak primena sankcija za NIS, ali ako do toga ne dođe to je jedan loš singnal, i sankcije bi stvorile velike probleme i kompaniji, ali i čitavoj ekonomiji Srbije", rekao je za N1 ekonomista Goran Radosavljević.

„Ukoliko bi došlo do odlaganja uvođenja sankcija to bi Srbiju spasilo potencijalne energetske krize i nadam se da će sankcije biti pomerene. Smatram da to nije nemoguće da se desi, ali vreme ističe. Administracija SAD ima 90 dana da odgovori na naš zahtev, i taj rok ističe sutra. Ali ukoliko ne dođe do odlaganja sankcija onda se moramo da spremiti za ono što će doći posle“, rekao je u emisiji Dan uživo ekonomista Goran Radosavljević. Rekacija banaka je, navodi on,