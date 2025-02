Ovo je prvih osam finalista „PZE 2025“

Ovih osam takmičara idu u finale PZE. Zvršilo se prvo polufinalo veče „PZE 2025“, a ovi takmičari su prošli u finale, koje će se održati 28. februara. Ana & The Changes – Brinem Bojana x David – Šesto čulo Iskaz – Trendseter Biber – Da mi se vratiš Milan Nikolić feat. Caka – Storia del amor Filarri – Meet and Greet Kruz Roudi – Sve i odmah Harem Girls – Aladin Sve tri večeri program će voditi Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, dok će u bekstejdžu biti