Redosled nastupa prvih osam finalista „Pesme za Evroviziju“

Za osam takmičara koji su se plasirali u finale tokom prve polufinalne večeri „Pesme za Evroviziju“ žrebom je određen redosled nastupa u završnici festivala.

Iz prvog polufinala festivala „Pesma za Evroviziju 2025“ u finale se plasiralo osam takmičara: grupe Ana & The Changes, „Bojana x David“, „Iskaz“, „Biber“, „Kruz Roudi“ i „Harem Girls“ i Milan Nikolić feat. Caka i Filarri. Još osam najbolje plasiranih takmičara iz druge polufinalne večeri pridružiće im se u finalu koje će biti održano u petak, 28. februara, piše RTS. Ana & The Changes će u finalu pesmu Brinem izvesti pod rednim brojem 4. Za grupu „Biber“ čista