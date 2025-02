Kako je moguće da je odneo toliko novca: Mladić iz Aranđelovca krao u crkvi, za dva dana izneo ogromnu sumu

Preporučujemo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su S. L. (27) iz Aranđelovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo teške krađe. On je, nezvanično, u periodu od 22. do 24. februara ove godine iz crkve Svetih apostola Petra i Pavla na području Aranđelovca ukrao, odnosno protivpravno prisvojio 150.000 dinara. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Osnovno