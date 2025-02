Legendarni glumac Džin Hekman i njegova supruga pronađeni mrtvi

BBC News pre 58 minuta

Getty Images Džin Hekman sa suprugom na dodeli Zlatnih globusa 2003.

Američki glumac Džin Hekman, dobitnik Oskara, njegova supruga Betsi Arakava i njihov pas pronađeni su mrtvi u njihovoj kući u Santa Feu u Novom Meksiku.

U karijeri dugoj više od šest decenija, Hekman je dobio dva Oskara, dve Bafte, četiri Zlatna globusa i nagradu Udruženja filmskih glumaca.

„Možemo da potvrdimo da su i Džin Hekmen i njegova supruga pronađeni mrtvi u sredu popodne u njihovoj kući na Sanset Trajlu", saopštio je lokalni šerif.

Istraga je u toku, ali u ovom trenutku ne verujemo da je u pitanju smrt izazvana nasiljem, dodao je.

Hekman je imao 95, a njegova žena 64 godine.

Hekman je osvojio Oskara za najboljeg glumca za ulogu Džimija „Popaja" Dojla u trileru Vilijama Fridkina Francuska veza (The French Connection) iz 1971. i još jednog za najbolju sporednu mušku ulogu za ulogu Malog Bila Dageta u vestern filmu Klinta Istvuda Neoprošteno (Unforgiven) iz 1992. godine.

Još tri puta je bio nominovan za najprestižniju filmsku nagradu - za ulogu u filmu Boni i Klajd iz 1967, u filmu Ocu nikad nisam pevao (I Never Sang for My Father) iz 1970-ih, kao i za ulogu agenta u Misisipi u plamenu (Mississippi Burning) (1988).

Slavni glumac je tokom karijere odigrao više od 100 uloga, pre svega Leksa Lutora u filmovima o Supermenu iz 1970-ih i 1980-ih, kao i njujorškog detektiva Džimija 'Popaja' Dojla u filmu Francuska veza (The French Connection).

Poznat je i po trileru Odbegla porota (Runaway Jury) iz 2003, Prisluškivanju (The Conversation, 1974) Frensisa Forda Kopole, kao i Porodici čudaka (The Royal Tenenbaums, 2001) Vesa Andersona.

Poslednju ulogu imao je 2004. u Dobrodošli u Musport (Welcome to Mooseport).

REUTERS/Andy Clark/File Photo Robin Vilijams, Džin Hekman i Majkl Kejn na dodeli Zlatnih globusa 2003. U životu je još samo britanski glumac Kejn

Od prodavca ženskih cipela do holivudske slave

Rođen je 1930. u Kaliforniji i glumom je odlučio da se bavi posle služenja vojnog roka.

Živeo je kratko u Njujorku, ali da bi nastavio da se bavi glumom odlazi u Kaliforniju, gde se pridružuje Pasadena plejhausu (Pasadena Playhouse), istorijskom mestu za razne kulturne i umetničke događaje, gde se sprijateljio sa mladim Dastinom Hofmanom.

„Pretpostavljam da sam od desete godine, možda čak i ranije, želeo da budem glumac.

„Sećam se ranih filmova koje sam gledao i glumaca kojima sam se divio, poput Džejmsa Kegnija, Erola Flina... Kada sam ih gledao, osećao sam da i ja to mogu".

Međutim, taj put nije bio lak.

Dok se nije probio u glumi, godinama je prodavao ženske cipele i nameštaj ili vozio kamion.

„Mislim da ako imate to u sebi i dovoljno jako želite, možete da uspete", istakao je Hekman.

Jedna od prepreka mu je bilo i sopstveno ubeđenje da „glumci moraju da budu zgodni".

„To je još iz dana kada mi je Erol Flin bio idol...

„Izašao bih iz pozorišta, pogledao se u ogledalo i bio zaprepašćen zato što nisam ličio na Flina, a osećao sam se kao on."

REUTERS/Stringer/File Photo Hekman u sceni iz filma Crimson Tide

Sa prvom suprugom Fej Maltezi imao je troje dece.

Razveli su se 1986, posle 30 godina braka.

U kasnijim godinama, sa drugom suprugom, pijanistkinjom Betsi, nije se toliko pojavljivao u medijima.

Izuzetak je bila dodela Zlatnih globusa 2003, kada je osvojio nagradu Sesil B. de Mil za životno delo.

„Nisam održao konferenciju za štampu i zvanično objavio povlačenje, ali da, neću više da glumim", rekao je 2008. za Rojters.

„Rečeno mi je da to ne govorim, za slučaj da se pojavi neka divna uloga, ali zaista ne želim to više da radim."

Pažnju je usmerio ka tome da bude pisac.

„Trenirao sam da budem glumac, a ne filmska zvezda. Obučen sam da igram uloge, a ne da se bavim slavom, agentima, advokatima, štampom", rekao je jednom prilikom.

Rekao je i da mu je prilično emotivno kada vidi sebe na ekranu.

„Razmišljam o sebi i osećam se kao da sam prilično mlad, a onda pogledam ovog starca umornih očiju i sa sve manje kose."

