Preživeo na pasti za zube i otopljenom snegu: Tinejdžer jedini spašen penjač u poslednjih pet godina na najopasnijoj stazi u Kini (foto)

KINESKI tinejdžer Sun Lijang, doveo je svoj život u opasnost prilikom solo šetnje na jednoj od najopasnijih staza Ao-Tai u Kini gde je, pre nego što je spasen, preživljavao na pasti za zube, vodi iz potoka i otopljenom snegu.

Foto Shutterstock 18-godišnjak krenuo je 8. februara ujutru, duž linije Ao-Tai, ozloglašene staze koju su od 2018. godine vlasti provincija Šanši i Tajbaj zatvorile za penjače. U periodu od 2012. do 2017. godine, najmanje 46 osoba je poginulo ili nestalo nakon što su pristigli do prelaza Ao-Tai, prenosi Strejt Tajms. Teen hiker survives on toothpaste, melted snow after getting lost in China’s mountains for 10 days https://t.co/K3iaazs9DO — The Straits Times