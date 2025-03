U Srbiji sutra oblačno sa kišom, u planinskim predelima sneg

U većem delu Srbije sutra oblačno vreme mestimično sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo vreme. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus jedan stepen do pet, a najviša od šest do 12. U Beogradu malo do umereno oblačno i suvo vreme, sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od dva do četiri, a najviša oko devet. U