Vremenska prognoza za 3. mart: Jutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana promena vremena

Vremenska prognoza za ponedejak 3. mart 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 3. mart 2025. godine, jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano, samo ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku umereno oblačno. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a najviša od 8 do 12 stepeni. U utorak pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 10 do 15 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za