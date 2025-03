Mili Bobi Braun optužila novinare za zlostavljanje

BBC News pre 1 sat | Anabel Rakhman - BBC kultura

Getty Images Dvadesetjednogodišnja glumica kritikovala je novinare zbog pisanja tekstova o njenom izgledu

Glumica serije Čudnije stvari (Stranger Things), Mili Bobi Braun, kritikovala je nedavne tekstove u novinama o njenom izgledu.

„Ovo nije novinarstvo, ovo je zlostavljanje", kaže.

Dvadesetjednogodišnja glumica objavila je trominutni video na Instagramu u kojem je prozvala naslove tekstova i imena novinara koji su ih napisali.

Braun je poslednjih nedelja bila na promotivnoj turneji za novi film The Electric State, a prisustvovala je I dodelama nagrada SAG i Brit.

„Odrasla sam pred celim svetom i iz nekog razloga ljudi ne mogu da odrastu zajedno sa mnom", rekla je Braun.

Getty Images Braun je nedavno bila na promociji novog filma The Electric State.

„Umesto toga, ponašaju se kao da treba da ostanem zamrznuta u vremenu, kao da i dalje treba da izgledam onako kako sam izgledala u prvoj sezoni serije Čudnije stvari.

„A zato što ne izgledam tako, sada im smetam", kaže.

Tekstovi koje je Braun istakla kritikuju njenu kosu, lice, telo i stil, a neki insinuiraju da izgleda mnogo starije nego što jeste.

„Činjenica da novinari provode vreme analizirajući moje lice, moje telo, moje izbore, uznemirujuća je.

„To što su neke od ovih tekstova napisale žene čini sve još gorim", rekla je Braun.

Braun je odrasla pod medijskim reflektorima još od devete godine, kada se pojavila u ABC-ovoj drami Once Upon a Time in Wonderland i seriji Intruders na BBC America.

Njen veliki proboj desio se 2016. godine, kada je dobila ulogu Jedanaest u Netfliksovom naučnofantastičnom hitu Čudnije stvari.

To joj je donelo svetsku prepoznatljivost, a bila je nominovana za razne nagrade na dodelama SAG i Emmy.

„Neću se stideti zbog toga kako izgledam, kako se oblačim ili kako se predstavljam.

„Hajde da budemo bolji, ne samo zbog mene, već zbog svake mlade devojke koja zaslužuje da odraste bez straha da će biti rastrgnuta samo zato što postoji", rekla je u video snimku.

Braun su podržale i kolege glumci u odgovorima na njen post, uključujući Saru Džesiku Parker iz Sex and the City, koja je napisala da je „neizmjerno ponosna".

„Dobro rečeno, Mili. Elegantno si to izvela", napisao je Lui Patridž, njen kolega iz filma Enola Holmes.

Podršku je dala i Mekkena Grejs, bivša dečija glumica i zvezda serije The Handmaid's Tale.

„Nijedna mlada žena ili osoba ne zaslužuje da oseća pritisak ili okrutnost samo zbog postojanja. Tako si elokventna i prelepa. Veoma lepo rečeno, hvala ti što si snimila ovaj video", napisala je.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.05.2025)