Avion poleteo iz banjaluke, pa se srušio kod austrije: Pilot poginuo, uzrok nesreće je misterija

Mali avion, koji je danas poleteo sa banjalučkog aerodroma, a čija je destinacija bila aerodrom u austrijskom Cel am Ze srušio se nedaleko od aerodroma. U ovoj nesreći poginuo je pilot.

Kako prenose austrijski mediji, u ovom jednosedu bio je samo pilot, a avion je poleteo sa aerodroma Banja Luka. Prema informacijama flightaware.com, poslednji kontakt sa letelicom je ostvaren u 55. minutu leta, negde iznad mesta Haleg u Koruškoj. Navodno je u Cel am Ze trebao sleteti u 12:48. - Sve spasilačke ekipe su na licu mesta - rekao je komandir vatrogasne brigade Klaus Portenkirhner. On je dodao da je do nesreće došlo na samom prilasku aerodromu Cel am Ze.