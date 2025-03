Srušio mali avion koji je poleteo iz Banjaluke: U nesreći u Austriji poginuo pilot

Mali avion, koji je danas poletio sa banjalučkog aerodroma, a čija je destinacija bila aerodrom u austrijskom Cel am Ze, srušio se nedaleko od aerodroma u Austriji, a u nesreći je poginuo pilot.

Kako prenose austrijski mediji, u malom avionu bio je samo pilot. Prema informacijama “flightaware.com“, poslednji kontakt sa letelicom ostvaren je u 55. minutu leta, negdje iznad mesta Haleg u Koruškoj, prenosi Euronews.rs. Navodno je u Cel am Ze trebalo da sleti u 12.48 sati. Komandir vatrogasne brigade Klaus Portenkirhner je rekao da je do nesreće došlo na samom prilasku aerodromu Cel am Ze. Avion se zaustavio na obližnjoj livadi i nije došlo do požara.