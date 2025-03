Premijer Grenlanda: Nismo ni Amerikanci, ni Danci, i nismo na prodaju

Grenland je naš i ne može biti otet, niti kupljen, poručio je danas predsednik Vlade Grenlanda Mjut Egede, reagujući na tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da poštuje pravo stanovnika Grenlanda na samoopredeljenje, ali da će SAD zauzeti to ostrvo, “na ovaj ili onaj način”.

Premijer Grenlanda Mute Egede izjavio je da Grenlanđani ne žele da budu ni Danci ni Amerikanci, već da žele da odrede sopstvenu budućnost. On je to rekao nakon što je američki predsednik Donald Tramp tokom obraćanja Kongresu u utorak ponovo izrazio interesovanje za ovu dansku teritoriju. ''Mi nismo Amerikanci, nismo Danci, jer smo Grenlanđani. To je ono što Amerikanci i njihovi lideri treba da shvate", rekao je Egede u objavi na Fejsbuku i naglasio da Grenland nije