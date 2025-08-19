„Neophodna nacija“ postala je grabežljivac

Radar pre 22 minuta  |  Marko Buti Moreno Bertoldi
„Neophodna nacija“ postala je grabežljivac

Umesto da brani stabilnost i integritet globalnog sistema, američka spoljna politika sada je fokusirana na ekstrakciju resursa kako od rivala tako i od saveznika, zloupotrebljavajući sva politička, ekonomska, diplomatska i vojna sredstva koja su administraciji na raspolaganju

U roku od samo nekoliko meseci međunarodna uloga i globalni status Sjedinjenih Država prošli su kroz duboku transformaciju. Od početka drugog mandata predsednika Donalda Trampa, zemlja koju je bivša državna sekretarka Medlin Olbrajt jednom opisala kao „neophodnu naciju“, ključnu za održanje na pravilima utemeljenog međunarodnog poretka, velikom brzinom mutirala je u ekstraktivnu supersilu. Umesto da brani stabilnost i integritet globalnog sistema, američka spoljna
Otvori na radar.rs

Donald Tramp »

Kremlj: Tramp pozvao Putina telefonom

Kremlj: Tramp pozvao Putina telefonom

Sputnik pre 16 minuta
(Video, foto) "pravimo istorijski korak, Putin: Prihvatio..." Tramp se sastao sa pola Evrope, pljuštali hvalospevi i šale! Šok…

(Video, foto) "pravimo istorijski korak, Putin: Prihvatio..." Tramp se sastao sa pola Evrope, pljuštali hvalospevi i šale! Šok tokom sudbonosnog dana za Ukrajinu

Blic pre 27 minuta
Tramp rekao da će zvati Putina posle sastanka sa Zelenskim i Evropljanima

Tramp rekao da će zvati Putina posle sastanka sa Zelenskim i Evropljanima

Danas pre 27 minuta
Tramp nahvalio evropske lidere, najviše Makrona: Jedan detalj je ipak svima zapao za oko, tiče se njegove kose

Tramp nahvalio evropske lidere, najviše Makrona: Jedan detalj je ipak svima zapao za oko, tiče se njegove kose

Telegraf pre 16 minuta
(Video): Tramp nije znao da je mikrofon uključen, pa progovorio šta zaista misli o Putinu: "Ludo zvuči..."

(Video): Tramp nije znao da je mikrofon uključen, pa progovorio šta zaista misli o Putinu: "Ludo zvuči..."

Blic pre 47 minuta
(Video, foto) mapa u Beloj kući odredila sudbinu: Ukrajine?! Svi se pitaju šta ovo znači i zašto su ove teritorije obojene…

(Video, foto) mapa u Beloj kući odredila sudbinu: Ukrajine?! Svi se pitaju šta ovo znači i zašto su ove teritorije obojene drugačijom bojom

Blic pre 1 sat
Sastanak Trampa i Zelenskog: ‘Amerika će osigurati mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine’

Sastanak Trampa i Zelenskog: ‘Amerika će osigurati mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine’

Danas pre 3 sata
Donald Tramp »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

„Neophodna nacija“ postala je grabežljivac

„Neophodna nacija“ postala je grabežljivac

Radar pre 22 minuta
Ovo je neverovatna ponuda Ukrajine trampu: Evo šta tačno nudi za bezbednosne garancije, procurili dokumenti sa svim detaljima

Ovo je neverovatna ponuda Ukrajine trampu: Evo šta tačno nudi za bezbednosne garancije, procurili dokumenti sa svim detaljima

Blic pre 16 minuta
Kremlj: Tramp pozvao Putina telefonom

Kremlj: Tramp pozvao Putina telefonom

Sputnik pre 16 minuta
(Video, foto) "pravimo istorijski korak, Putin: Prihvatio..." Tramp se sastao sa pola Evrope, pljuštali hvalospevi i šale! Šok…

(Video, foto) "pravimo istorijski korak, Putin: Prihvatio..." Tramp se sastao sa pola Evrope, pljuštali hvalospevi i šale! Šok tokom sudbonosnog dana za Ukrajinu

Blic pre 27 minuta
Tramp rekao da će zvati Putina posle sastanka sa Zelenskim i Evropljanima

Tramp rekao da će zvati Putina posle sastanka sa Zelenskim i Evropljanima

Danas pre 27 minuta