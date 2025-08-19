„Neophodna nacija“ postala je grabežljivac

Umesto da brani stabilnost i integritet globalnog sistema, američka spoljna politika sada je fokusirana na ekstrakciju resursa kako od rivala tako i od saveznika, zloupotrebljavajući sva politička, ekonomska, diplomatska i vojna sredstva koja su administraciji na raspolaganju

U roku od samo nekoliko meseci međunarodna uloga i globalni status Sjedinjenih Država prošli su kroz duboku transformaciju. Od početka drugog mandata predsednika Donalda Trampa, zemlja koju je bivša državna sekretarka Medlin Olbrajt jednom opisala kao „neophodnu naciju“, ključnu za održanje na pravilima utemeljenog međunarodnog poretka, velikom brzinom mutirala je u ekstraktivnu supersilu. Umesto da brani stabilnost i integritet globalnog sistema, američka spoljna